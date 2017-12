Grande Anse : La gendarmerie lance un appel à témoin suite au viol d'une jeune femme

Samedi 9 décembre, entre 5h30 et 6h30, une jeune femme aurait été victime d'un viol sur la plage de Grande Anse à Saint-Joseph. Un appel à témoin a été lancé par la gendarmerie de Saint-Joseph.



Un couple campait sur la plage. Pendant son sommeil, la femme se réveille brusquement. Un individu aurait passé son bras dans la tente et pénétré de ses doigts la jeune femme qui dormait.



Elle réveille alors son conjoint qui comprenant la gravité des faits, s'empresse de sortir de la tente afin d'attraper l'auteur des faits.



Selon son témoignage, l'individu, de sexe masculin s'est enfui vers la falaise rocheuse. Lors du dépôt de plainte, le compagnon a décrit un homme âgé entre 30 et 40 ans, mesurant entre 1m70 et 1m80. Il aurait les cheveux bouclés et serait de type métisse, peau claire, au visage rond. L'homme était habillé d'un short turquoise, était torse nu et pieds nus.



La gendarmerie de Saint-Joseph recherche activement l'auteur de ce viol présumé.



Toutes personnes présentes sur les lieux ayant des informations supplémentaires sur ces faits sont priées de contacter la gendarmerie de Saint-Joseph au 02 62 56 50 12.