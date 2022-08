Grand succès pour le salon des séniors à Saint-Leu

Ce dimanche 28 Août, le rendez-vous était donné à Saint-Leu, dans le Parc du 20 décembre, pour la première étape du Salon des séniors en tournée.



La manifestation, organisée par l’aDeRR, a rassemblé de nombreux partenaires, publics et privés dont le Département, l’Union Départementale des CCAS, l’ARS, la CGSS, les communes participantes et des intercommunalités.



Plusieurs personnalités sont intervenues pour les discours officiels: la présidente de l’aDeRR, Jeannine Vellayoudom, le Maire de Saint-Leu et Président de l’UDCCAS, Bruno Domen, la Vice-Présidente du Département, Thérèse Ferde, le Président de la CGSS, Laurent Bleriot, la Vice-présidente du TCO, Roxane Pausé-Damour et la Vice-présidente du CCAS de Saint-Leu, Brigitte Dally.



Tous ont évoqué l’importance de prendre soin des personnes âgées et d’apporter des réponses adaptées. Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, a d’ailleurs salué le travail de l’ensemble des personnes qui accompagnent au quotidien nos gramounes et particulièrement le rôle des CCAS/CIAS. Après la crise sanitaire qui a fait naître de formidables élans de solidarité mais aussi renforcé certains risques, comme l’isolement, tous ont souligné le rôle capital de la cohésion et ce, notamment à travers ces moments conviviaux, de fête et de joies.



Les visiteurs qui ont été des milliers à faire le déplacement sous le soleil radieux de Saint-Leu, ont pu déambuler sur les différents stands et avoir de l’information en lien avec le “bien vieillir” : l’accès aux droits, le logement, la santé, le sport, le bien-être, …



Des animations se sont tenues toute la journée, avec de la gym ou encore de la boxe, si appréciée des séniors à Saint-Leu ! Des conférences ont été organisées sur la question du logement, la retraite ou encore la sexualité.



L’après-midi, les gramounes ont profité de la piste de danse et comme prévu, l’ambiance la done paké !



Le prochain rendez-vous à Saint-Leu est d’ores et déjà fixé : comme chaque année la 3ème jeunesse est attendue à l’occasion de la Fête de la Salette et son traditionnel bal. Notez la date : le dimanche 25 septembre 2022, à 13h, dans le Parc du 20 décembre.