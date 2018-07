Grand succès pour le 1er forum professionnel de proximité à Sans Souci

Première initiative de cette ampleur organisée par la Ville de Saint-Paul, le Pôle Emploi, et la SEMADER, ce forum était destiné à informer et à positionner les habitants de Sans-Souci sur les offres d’emploi, les opportunités de formation ou de création d’entreprise.



Dans le cadre du développement urbain de la zone, piloté par la SEMADER, des opportunités d’insertion et d’emploi verront bientôt le jour, comme par exemple avec les futurs commerces de proximité de la ZAC de Sans Souci ; un véritable vivier d’emplois auquel il est important que les habitants aient un accès privilégié.



Selon les organisateurs, l’opération a été un succès. Plus de 9 partenaires recruteurs du public comme du privé, dont la CCIR, la Chambre des Métiers, le RSMA, le Centre de Formation Agricole ou la Mission Locale, étaient présents pour recevoir et analyser les profils des participants afin d’y faire correspondre leurs besoins. Plusieurs échanges se sont concrétisés par des entretiens dès la fin de la matinée.



La SEMADER, en charge de l’aménagement urbain sur ce territoire, a souligné que ce type d’événement serait probablement reconduit d’ici la fin de l’année, afin de continuer à impliquer directement les habitants de Sans Souci dans la vie économique du quartier.