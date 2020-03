A la Une ... Grand raid: Le tirage au sort reporté, les inscriptions rouvertes, la période de qualification élargie

Face à la pandémie de coronavirus, le comité directeur du Grand Raid a décidé de repousser le tirage au sort de la Diagonale des Fous, du Trail de Bourbon, de la Mascareignes et du Zembrocal Trail, lequel devait se tenir le 25 mars prochain.



"Ce tirage au sort est un moment fort, dans le déroulement de l’organisation du Grand Raid, de sorte qu’il est indispensable, qu’il se fasse en présence d’un huissier en séance publique. Or les mesures découlant du COVID 19 y font obstacle", indique le comité, précisant que la date sera fixée en fonction de l’évolution de cette pandémie.



Par ailleurs, les pré-inscriptions et inscriptions de toutes les courses sont rouvertes jusqu’au 30 avril 2020, et la période pour laquelle les courses qualificatives seront prises en compte élargie ( du 01/01/2018 Au 31/08/2020) . "Sans être particulièrement optimiste, l’on peut penser que tout rentrera dans l’ordre d’ici quelques semaines voire quelques mois, de sorte que vous pourrez vous aligner sur la ligne de départ comme prévu. Néanmoins, il est certain que certaines courses qualificatives soient impactées par cette épidémie", explique le comité."Enfin pour autant que cette mesure ne suffise pas, nous examinerons cas par cas, et y apporterons une réponse avec compréhension".



Et de conclure sur une note positive : "Comme l’a rappelé le Président de la République, nous sommes en guerre contre le Coronavirus et votre qualité de guerrier vous prédispose à résister et vaincre ce fléau. Rien que l’idée de vous revoir prochainement prêts à en découdre nous réjouit".

Nicolas Payet







