Grand nettoyage à l'étang du Gol

Suite au passage de Berguitta sur l’île, le territoire de la CIVIS a subi des dégâts considérables. De nombreux sites naturels ont été détériorés et de nombreux déchets se sont amoncelés, notamment sur le littoral.



Pour procéder au nettoyage de ces endroits exceptionnels, la CIVIS et les communes concernées n’ont pas hésité à mutualiser leurs moyens et leurs compétences afin de rendre à tous ces sites leur aspect d’origine.



Les 7 et 8 février 2018 derniers, une vaste opération de nettoyage a eu lieu sur le site de l’étang du Gol à Saint-Louis, qui s’était complètement transformé en étang de déchets. Devant l’ampleur des dégâts, la CIVIS et la commune de Saint-Louis ont décidé d’unir leurs forces pour remettre en état le site.



Les agents communaux, aidés de leurs homologues des plages et du sentier littoral de la CIVIS ont œuvré sans relâche pour débarrasser l’étang et les gravières des immondices qui les recouvraient. Cette opération transversale, avec plus de 40 personnes mobilisées, a permis l’enlèvement de différents types de déchets. Les agents les ont regroupés par catégorie afin qu’ils soient évacués vers les bonnes filières.



Ce sont ainsi 1,2 tonnes de déchets plastiques qui ont été enlevées ainsi que 5 mètres cube d’encombrants (électroménager, tôle, ...), près de 4 tonnes de pneus usagés et 60 mètres cube de déchets végétaux.



Cette action s’inscrit dans un cadre plus global, celui de la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention de l’Inondation). Cette nouvelle compétence, transférée depuis le 1er janvier 2018,confère aux EPCI (Etablissements publics de Coopération Intercommunale) le rôle de coordonnateur.



La CIVIS doit en conséquence élaborer un plan de gestion de ces milieux afin de définir précisément les rôles et missions de chacun des intervenants sur ces espaces.



Parmi les sites concernés, on retrouve notamment, l’étang du Gol, les trois mares de Cilaos et la mare de L’Etang-Salé.



Grâce à ce chantier collectif et concerté l’étang du Gol a pu retrouver toute son allure.