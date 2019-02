Grand débat sur l'errance animale à La Réunion

UNE SALLE EST ENFIN MISE A NOTRE DISPOSITION !SAMEDI 23 FEVRIER DE 9H A 14HSALLE DE CONFERENCE DU FRONT DE MER34 QUAI GILBERT - SAINT-PAUL (SUR LE FRONT DE MER)Samedi matin, c'est un jour de marché ; préférez le parking devant la médiatique Cimendef (LE CUBE sur la chaussée royale).Le débat sur l'errance animale à la Réunion est organisé par l'ALLIANCE ZANIMOS et MILIT' ACTIV' 974, dans le cadre du grand débat national.L'objectif de ce débat est de faire remonter des solutions proposées par les citoyens, pour endiguer l'errance animale sur l'ile de la Réunion.- la législation- la verbalisation- les moyens mis en place (stérilisation - médiation - sensibilisation - euthanasie - etc...)- les résultats obtenus- les constats (l'enquête - les chiffres - etc...)- la gêne occasionnée (la population - les éleveurs - les touristes - l'image de l'ile...)- les responsabilitésL'ensemble des citoyens sont les bienvenus.Inscription en envoyant un mail à l'adresse suivantealliance.gd.errance.974@gmail.com