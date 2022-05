A la Une .. Grand concert sur l’espace du Colosse ce samedi 7 mai 2022

La commune de Saint-André en partenariat avec la société DMX Production organise ce samedi 7 mai un grand show sur l’espace évènementiel du Colosse qui se clôturera par un feu d’artifice. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 16:03





Au programme, dès 19h jusqu’à minuit, un plateau d’artistes locaux dont Léa Churros en live, Kaf Malbar, Mikl, Missty et le jeune Soan. Les spectateurs auront droit à des séquences humoristiques avec les Cabix et Grand Farid qui sont des jeunes talents originaires de Saint-André.



La deuxième partie de soirée proposera un concept inédit sur le parc du Colosse puisque que les personnes présentes bénéficieront d’un dancefloor géant de minuit à 2h pour clôturer cette grande soirée évènementielle.



La municipalité tient à proposer un nouveau rendez-vous festif aux Saint-Andréens et aux Réunionnais. Cette manifestation à vocation à se renouveler annuellement sur l’espace évènementiel du Colosse.



