Grand Stella : une ode à la Vie, à la Terre !

Quoi de plus beau et symbolique que de planter des arbres à l’occasion de la journée mondiale des forêts.



La forêt semi-sèche du Grand Stella prend forme avec le concours du Conseil Régional et du Conseil Départemental. Aux côtés du Maire, des élus de Saint-Leu et de l‘ensemble des partenaires institutionnels et associatifs une cinquantaine d’arbres endémiques a été plantée. « Le début d’une belle et grande forêt Saint-leusienne pour les générations futures » dixit Bruno Domen. « Chaque naissance pourra être célébrée en plantant un arbre, comme il était de coutume autrefois » a rappelé Cyrille Melchior. Et Huguette Bello de saluer les travailleurs de la terre représentés par l’association Piton St Leu lèv’ la tête qui œuvrent à la préservation de la biodiversité réunionnaise.



Des plantes endémiques typiques des forêts semi-sèches tels que le bois d’Arnette ou encore le bois d’éponge.



A terme, 100 000 pieds de bois endémiques indigènes seront plantés sur une dizaine d’hectares forestiers dans le cadre du programme départemental 1 Million d’arbres. Des parcelles agricoles seront réservées aux jeunes agriculteurs pour des projets de culture Bio. Par le biais de nombreuses actions participatives, les Saint-Leusiens pourront à tout âge s’approprier ce projet collectif Rénioné.