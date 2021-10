Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Grand Raid : les performances des Saint-Leusiens





Après un week-end d’efforts dans les plus beaux sentiers de La Réunion, nos raideurs saint-leusiens peuvent être fiers du chemin parcouru.



Nous vous proposons de clôturer cette belle aventure sportive avec la publication de leurs performances. Mention spéciale cette année à M. SOUTIRAN qui termine 43e de la Diagonale des Fous, à M. ROGAUME qui arrive en 4e position de la Mascareignes, à Mme POULVERIE , 98e de la Mascareignes et M. Desilve en 93e sur le Trail de Bourbon.



Le Maire et son Conseil municipal félicitent les finishers et l’ensemble des participants.



LA ZEMBROCAL Mme SMILOVICI Mme POULVELARIE Mme BAERT M. BEZOT LA MASCAREIGNES M. BELLUNE Mme BOLZER M. GALLO M. MICHEL M. OLIVETTE M. PAIRAIN M. ROGAUME M. SAVABIDY LE TRAIL DE BOURBON M. ANAMALE Mme DEHLINGER M. DESILVE M. GONTHIER M. GOUPILLEAU M. GOURDON M. LEBORGNE M. MOREL M. SAUVAL Mme SAVELLI Mme SERAFINI

LA ZEMBROCAL Mme SMILOVICI Mme POULVELARIE Mme BAERT M. BEZOT LA MASCAREIGNES M. BELLUNE Mme BOLZER M. GALLO M. MICHEL M. OLIVETTE M. PAIRAIN M. ROGAUME M. SAVABIDY LE TRAIL DE BOURBON M. ANAMALE Mme DEHLINGER M. DESILVE M. GONTHIER M. GOUPILLEAU M. GOURDON M. LEBORGNE M. MOREL M. SAUVAL Mme SAVELLI Mme SERAFINI

LA DIAGONALE DES FOUS M. ARCIZET M. BATAILLE Mme BRASSEUR M. CLAUDEL Mme DUCHEMIN M. FRISER Mme GACHEN M. GARA M. HADOUX Mme HARTMAN M. IRRILO M. JURICIC M. LAMARQUE M. MARRIETE M. MARTIN M. MARTIN M. PAMPHILE M. SAVELLI M. SOUTIRAN M. TATIBOUET M. VIGOUROUX JOELETTE Camille COULOMBEL





