Grand-Raid, la plus belle image que j’en garde : Maffre et Trousselier main dans la main en 1991

C’était en 1991. Cela ne s’appelait pas encore Grand-Raid ; c’était la Grande Traversée. Par Jules Bénard - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 09:33

En cette année 1991, la course débute à la Caverne des Hirondelles (Saint-Joseph) et l’arrivée est prévue au stade de Duparc (Sainte-Marie). Ce ne sera pas le dernier avatar de cette épreuve, ni pour ses parcours successifs, ni pour son appellation "officielle", Grande traversée, Diagonale des fous, Grand raid…



En 18h et 20 minutes de course, Patrick Maffre et Gilles Trousselier ont pratiquement effectué tout le parcours ensemble. Pour Trousselier, ce sera sa troisième victoire. Patrick Maffre, autrement dit "le cabri de la Plaine-des-Cafres", sera le premier Réunionnais à inscrire son nom au palmarès de l’épreuve. Il aura par la suite l’occasion de réitérer son exploit.

La surprise sera totale pour tous les spectateurs en direct à Duparc, pour les téléspectateurs et les lecteurs de journaux (une merveilleuse photo en Une du Quotidien) : à Sainte-Marie, souriants, main dans la main, les deux hommes franchissent ensemble la ligne d’arrivée. Premiers ex-aequo.

Plus d’un ira de sa petite larme, y compris votre serviteur.



Quoi de plus beau que cette arrivée commune, cet incroyable fair-play, alors que n’importe lequel des deux hommes pouvait l’emporter ! Mais c’était impensable à leurs yeux, quand ils venaient de courir tout ce temps collés l’un à l’autre, chacun prenant la tête à son tour, marqué à la culotte par son concurrent qui ne le laissait jamais aller bien loin tout seul, non mais !



Si la plupart des grands champions de courses de montagnes bénéficient de beaucoup de temps pour se préparer, il n’en fut jamais de même pour notre Patrick Maffre. "Gardechoune" de métier (garde-chiourme = gardien de prison), Patrick parvient quand même à se ménager quelques heures et courir 180 à 200 km par semaine pour se tenir au mieux de sa forme.



"Le soir après le service, et les week-ends, ma femme me conduit à Cilaos ou la Plaine et là, je me lance dans les montagnes", me racontait-il un jour. Ce qui explique que malgré un métier particulièrement "lourd", cet homme perpétuellement souriant a marqué de son empreinte les courses les plus dures de l’île : Marathon des Sables, Marathon des cirques (1er par 3 fois), et autres, il les a toutes remportées au moins une fois !



Pour ce qui concerne la Grande-Traversée, ex-aequo avec Trousselier en 1991, il la remporte à l’arrivée de La Possession en 1993 (en 16h30’) ; à l’arrivée à Grande-Chaloupe en 1997 (en 16h1’ et 47’’ !!!!!)



Au total, un très grand champion à qui les succès ne sont jamais montés à la tête.





