Sport Réunion Grand Raid des Joëlettes: La 8e édition de la course spéciale handicap revient fin octobre Comme tous les deux ans depuis 2007, l'association Run Handi Move organise le Grand Raid des Joëlettes. La huitième édition aura lieu cette année les 18, 19, 20 et 21 octobre.

Les objectifs



Donner, à des personnes porteuses de handicap, la possibilité de participer à l’aventure du "Grand Raid des joëlettes" en la vivant au contact des coureurs de la Diagonale des fous du Trail de Bourbon et de la Zembrocal, ainsi qu’avec la population réunionnaise qui se montre toujours très enthousiaste au passage des joëlettes.



Aider et partager l’aventure avec L'Association CHARTRES HANDISPORT qui vient de métropole avec ses 21 porteurs et ses 3 personnes "autrement capables".



Composition du groupe

32 coureurs-porteurs RHM

3 médecins RHM

3 coordonnateurs, un dans chaque groupe sur le terrain RHM

Un coordonnateur général, un coordonnateur médical, 3 personnes pour la logistique RHM

Une vingtaine de personnes handicapées.

21 coureurs-porteurs de métropole (Chartres) avec 3 personnes "autrement capables"

des kinés, infirmiers, podologues et autres bénévoles.......... Soit une centaine de personnes



Déroulement de la course

Départ Jeudi 18 octobre 2018 à 21h45 sur le Front de Mer de St Pierre St Pierre - Domaine Vidot à Montvert Les Hauts : 7 personnes handicapées

Transfert en bus vers Cilaos

Départ Vendredi 19 octobre 2018 à 5h du Pied du Taïbit Cilaos – Marla : 3 personnes handicapées Marla – Sentier Scout : 3 personnes handicapées Sentier Scout – Ilet à Malheur : 3 personnes handicapées



Nuit en gîte à Ilet à Malheur

Samedi 20 octobre 2018 à 7h30 Ilet à Malheur – Deux Bras : 3 personnes handicapées Deux Bras – Dos D'Ane : sans joëlette Chemin Ratineau-Début Sentier Kalla : 3 personnes handicapées. Sentier Kalla-Lot.Grande Montagne : sans joëlette Lot.Grande Montagne-Possession Ecole : 3 personnes handicapées

Nuit à La Possession au Gymnase François Mitterand (lycée de La Possession) Dimanche 21 octobre 2018 La Possession – Grande Chaloupe : sans joëlette Grande Chaloupe - St Bernard : 3 personnes handicapées. St Bernard – Début Sentier Maison Forestière : 3 personnes handicapéees Début Sentier Maison Forestière-Colorado : sans joëlette Colorado – Pont Vinh San : 3 personnes handicapées Pont Vinh San – Stade de La Redoute : 5 joëlettes + tout le groupe

