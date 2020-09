A la Une ... Grand Raid annulé : Quelles options de remboursement pour les raideurs ?

La décision préfectorale est tombée ce vendredi, l'édition 2020 du GRAND RAID de La Réunion n'aura pas lieu... Dans un communiqué,Robert Chicaud et l'équipe du Grand Raid proposent aux raideurs déçus deux options : Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 17:34 | Lu 3546 fois

Nous avons essayé durant ces derniers mois de convaincre les autorités, que le protocole sanitaire élaboré par l’Organisation permettait d’éviter une contamination par le virus.



Sachez que ce protocole générait de nombreuses contraintes pour le Grand Raid, en terme de gestion des compétiteurs, en terme de précautions sanitaires mobilières, en terme de formation des bénévoles, en terme de recommandations aux compétiteurs et au public, mais c’était sans compter les réactions des Maires des Communes concernées par le Grand Raid (7 / 9).



Ces derniers, lors de la dernière rencontre en Préfecture le 09 septembre 2020, ont marqué leur réticence, voire leur hostilité pour l’édition 2020, estimant que la population était inquiète et craintive, et redoutait la présence d’autant de compétiteurs sur les sentiers de La Réunion, ainsi que les rassemblements publics.



Nous nous abstiendrons de tout commentaire, même si nous regrettons de ne pas avoir été informés plus tôt de ce type de positionnement.



Monsieur le Préfet a tranché : il n’autorisera pas l’édition 2020 pour des raisons uniquement sanitaires.



Nous nous devons de respecter cette décision et afin d’atténuer votre déception, que nous partageons, nous vous proposons 2 options :



1ère option :



- Vous souhaitez être remboursé pour partie de votre inscription.



A ce propos, sachez que le règlement de la course, dans ce type de situation, ne prévoit aucun remboursement, mais prenant en compte le particularisme de la situation, en même temps qu’afin d’assurer la pérennité du Grand Raid, nous sommes en mesure de vous rembourser 40 % du prix de l’inscription.



Ce pourcentage tient compte du fait que nous sommes à un mois du départ de la course et que nécessairement, la quasi-totalité des frais inhérents a été engagée.



Au surplus, il convient de garder en mémoire que si nous souhaitons conserver notre institution en bon état de marche, nous nous devons de répondre tout au long de l’année à des dépenses incompressibles comme le paiement de deux salariés à plein temps, un loyer mensuel, et des charges fixes de fonctionnement.



2e option :



- Nous conservons le montant de votre inscription pour l’édition 2021 (en supposant que la Covid-19 n’y fasse pas obstacle), étant précisé que vous serez dispensé du tirage au sort, s’agissant des compétiteurs inscrits à La Mascareignes et à La Diagonale des Fous.



S’agissant du Trail de Bourbon et du Zembrocal, ceux qui auront opté pour le maintien de leur inscription, seront assurés de participer à l’édition 2021.



Nous vous précisons que vous disposez d’un délai expirant le 31 octobre 2020 pour exercer votre choix.



A défaut, l’Organisation procèdera au remboursement comme précédemment exposé.



Enfin, sachez que l’Organisation va mettre à profit ce long délai qui nous sépare de 2021 pour renforcer ses qualités opérationnelles.



Sachez enfin que le Grand Raid ne vit pas cet épisode comme un échec, mais comme un incident de parcours, ce qui n’est pas de nature à nous décourager.



Merci encore pour vos encouragements et à l’année prochaine.



