La grande Une Grand Raid : Yayoi Nozaki, du Japon à Mafate, en passant par Charles Aznavour "Le hasard est curieux, il provoque les choses" chantait Charles Aznavour. Et c’est par ce même hasard que Yayoi Nozaki, légende japonaise du trail, et Charles Hoarau, star locale du Grand Raid, se sont rencontrés ce dimanche, par le biais d’un ami commun habitant à Bras-Panon.

Yayoi Nozaki détient au Japon le record du nombre de participations au Grand Raid, mais aussi de "finisher" : avec 4 participations consécutives dont les 3 derniers Grand Raid terminés après un abandon en 2015. Elle était d’ailleurs la seule femme japonaise de l’édition 2018.



Le Tamponnais Charles Hoarau est quant à lui rentré dans le top 5 très fermé des finishers légendaires du Grand Raid : à 64 ans, il a à ce jour 22 Grand Raid dans les jambes, avec de surcroît 2 podiums dans sa catégorie, et une 16ème position au scratch.



En attendant le départ de la Diagonale des fous ce jeudi, les deux athlètes sont allés se promener sur le port de Sainte-Marie. L’occasion pour Charles Hoarau d’échanger quelques conseils sur l’alimentation et la gestion de l’effort, pour que Yayoi parvienne à coup sûr à boucler son 4ème Grand Raid consécutif.





Les amitiés du Grand Raid dépassent les frontières



En plus de leur ami panonnais, Charles et Yayoi ont un autre ami en commun : Alain Sandance, gérant du gîte "Chez Juliette" à Roche-Plate, dans le cirque de Mafate.



Depuis trois ans maintenant, la sportive japonaise s’arrête à chaque fois saluer son ami mafatais, avant d’entamer la montée du Maïdo.

Mais en attendant le départ à Saint-Pierre, c’est chez Armand Seva, à Bras Panon, que Yayoi Nozaki trouve refuge et réconfort moral. Tous d’eux sont d’immenses fans de Charles Aznavour. Ils ont tenu à rendre hommage à leur idole disparue il y a un an, en posant avec deux livres écrits par le chanteur.



Armand avait d'ailleurs déjà fait parlé de lui au mois d'août dernier, alors qu'il s'était rendu jusqu'en Arménie pour remettre à la fondation Aznavour deux mouchoirs de son idole, ramassés durant un concert en métropole en 2000.