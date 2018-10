Grand Raid: Un coureur perdu, délirant, retrouvé 6 heures plus tard par le PGHM

Benoît Boulanger, le raideur portant le numéro de dossard 285 et participant à la Diagonale des Fous avait disparu hier soir.



Il devait passer la ligne d'arrivée au stade La Redoute aux alentours de 18h15, mais depuis son pointage à 17h30 au Colorado, plus aucune nouvelles du coureur.



Mais il a finalement été retrouvé sain et sauf par le PGHM vers 23h50, après avoir erré pendant plus de 6 heures.



Il s'est perdu dans les sentiers, commençant même à délirer dû au manque de sommeil.