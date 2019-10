A la Une . Grand Raid : Un Corrézien court pour les orphelins des sapeurs-pompiers Il a le même âge que la Diagonale des fous, et du haut de ses trente ans, Joffrey François compte sur son mental d’acier pour venir à bout de cette course mythique. Originaire de Corrèze, ce sapeur-pompier volontaire va courir également pour une cause qui lui tient à coeur : une levée de fonds pour soutenir les orphelins et les familles des sapeurs-pompiers décédés en service.





"Eux" , ce sont les orphelins et les familles des sapeurs-pompiers décédés. Lui même sapeur-pompier volontaire, Joffrey organise une levée de fonds pour l’Oeuvre des Pupilles Orphelins à travers sa participation au Grand Raid 2019. "En Corrèze, une famille a été touchée par un drame de ce genre. Je connais leurs neveux et leurs enfants, ça me touche beaucoup."



Motivé par cette belle cause et par l’amour du trail qu’il pratique depuis deux ans maintenant, Joffrey se lance "peut-être un peu précocement" dans l’aventure du Grand Raid. Lui qui a été longtemps adepte de courses de route et de marathons, c’est désormais dans les Pyrénées qu’il s’entraîne pour préparer la Diagonale des fous.



"Mon seul but est de terminer la course, je n’ai pas d’objectif de temps. Je sais que c’est une course qui se joue beaucoup sur le mental et ça fait partie de mes forces naturelles", explique le sportif.



Au mental d’acier s’ajoutera le soutien de sa compagne, qui sera présente sur plusieurs points de ravitaillement; ainsi que celui de la très active team EDF, dont Joffrey pourra bénéficier de par son emploi chez Emedis.



"La journée de jeudi va être interminable"



Arrivés à La Réunion il y a 5 jours, Joffrey et sa compagne découvrent tranquillement notre l’île, tout en faisant attention à ne pas se fatiguer avant le grand jour.



"J’ai vraiment hâte d’être sur la ligne de départ, la journée de jeudi va être interminable. Ça va être grandiose, on sent que la population est vraiment à fond derrière cette course, et que c’est un véritable événement à La Réunion", nous confie-t-il.



S’il appréhende, comme de nombreux coureurs, l’arrivée au Maïdo ou encore la traversée de Cilaos, Joffrey profite pour l’instant de l’ambiance unique qu’offre le Grand Raid : "On a été très bien accueillis, le pot d’accueil à l’aéroport est très sympathique, ça nous met tout de suite dans l’ambiance et les Réunionnais sont adorables. On nous a tout de suite mis à l’aise."



Pour soutenir Joffrey et l'Oeuvre des pupilles orphelins, rendez-vous sur la page Facebook Un fou pour les Pupilles , ou sur pompiers.fr . "Précisez le code "Réunion2019" dans votre commentaire en précisant que le don fait suite à la manifestation "un fou pour les pupilles" et n'hésitez pas à laisser un petit mot d'encouragement." Charlotte Molina







