Grand Raid : Top départ "échelonné" pour les 2600 coureurs de la Diagonale des fous !

Après une année blanche, le Grand Raid et ses quatre courses avalent à nouveau les kilomètres à compter de ce jeudi. Honneur à la reine des courses, la Diagonale des fous, qui libère plus de 2600 coureurs à Saint-Pierre à partir de 21H. Un top départ qui se fait pour la première fois de façon échelonnée sur quarante minutes. Sur la ligne de départ, les photos sont signées Pierre Marchal de l'agence Anakaopress Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 21:00

160 km pour 9400 mètres de dénivelé positif attendent les 2611 grands raideurs cette année. C'est environ 200 participants de moins qu'il y a deux ans où ils étaient 2863 fous lâchés dans les sentiers.



Parmi eux, celui qui succédera au Français Grégoire Curmer chez les hommes et à l'Américaine Sabrina Stanley chez les femmes. Grégoire Curmer a opté cette année pour une des courses intermédiaires du Grand Raid. Il ne défendra pas son titre pour se consacrer au Trail de Bourbon et à ses 105 km. La coureuse d'ultrafond américaine originaire de l'État de Washington a quant à elle fait l'impasse sur un voyage à l'île de La Réunion pour cette édition 2021.



Le premier coureur est attendu vendredi vers 19H au stade de La Redoute à Saint-Denis. La première féminine devrait quant à elle arriver cinq heures plus tard, soit aux alentours de minuit.



Si les premiers auront droit à tous les honneurs dû à leur performance, l'esprit du Trail affiche d'autres valeurs comme celles de l'effort et du dépassement de soi. Raison pour laquelle la tradition veut que le dernier à boucler la diagonale soit salué par le vainqueur arrivé quasiment deux jours plus tôt. La "lanterne rouge" devrait arriver quelques minutes avant la clôture du chrono ce dimanche à 15h40.



Mesures sanitaires Covid oblige, des modifications ont été apportées cette année pour éviter la concentration d’un trop grand nombre de coureurs au village départ et sur la ligne située sur le boulevard Hubert Delisle à Saint-Pierre.



Ainsi, un premier cortège de coureurs sera sur la ligne de départ à 21H puis suivront à intervalle de 10 minutes, jusqu’à 21H40, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième vague comportant 500 coureurs. Des départs différés qui seront bien entendu corrigés par le PC course pour ne léser aucun participant.



Sur les 2611 inscrits, l’écrasante majorité est de nationalité française. Parmi ces coureurs français, 1032 sont des locaux. Les autres participants proviennent de 30 pays différents.



Le premier pointage est attendu dans quelques minutes au niveau du Domaine Vidot situé à 652 mètres d'altitude, déjà, soit seulement après 14 km de course.