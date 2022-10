A la Une . Grand Raid : Quelle météo attend les participants ?

L’édition 2022 du Grand Raid démarre ce jeudi soir à Saint-Pierre. Jusqu’à dimanche, les Fous vont tenter d’arriver à la Redoute. Mais quelles conditions climatiques attendent les coureurs ? Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 10:31

Participer au Grand Raid, et surtout le terminer, est souvent un rêve fou pour la très grande majorité des coureurs non professionnels. Dans cet objectif, ils se préparent toute l’année et tentent de parer à toute éventualité. Malheureusement, il y a un point sur lequel les participants n’ont aucune maîtrise : la météo.



Météo France a donc fait un point spécialement pour l’évènement et les nouvelles sont plutôt bonnes. Les conditions générales sont dans les normales saisonnières. Le temps sera généralement sec, même si quelques farines ou faibles averses ne sont pas à exclure, mais rien de très conséquent. Ces premières gouttes pourraient apparaître entre le Nez-de-Bœuf et le coteau Kerveguen.



Côté température, la première nuit sera fraîche avec entre 6 et 8 degrés entre 1600 et 220 mètres d’altitude. Le mercure va ensuite progressivement monter au-dessus des normales de saison. Ce réchauffement progressif de la masse d’air va rendre le temps un peu plus lourd au fil des jours, tout en restant supportable.



Enfin, le vent va s’affaiblir à partir de samedi en s’orientant au Nord-Est.





