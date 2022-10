A la Une . Grand Raid : Météo France prévoit du beau temps pour le week-end de la course

S'il reste encore un peu de temps pour affiner les prévisions, Météo France a publié une première tendance concernant le climat que devront affronter les coureurs, en plus du dénivelé. L'organisme de météorologie donne rendez-vous la semaine prochaine pour des prévisions plus précises. Par Maxime Bonnet - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 18:07

À moins d'une semaine du départ du Grand Raid, les coureurs commencent à se pencher sérieusement sur la météo qu'ils devront affronter, avec en tête la chaleur extrême de l'édition 2021.



"Le régime d’alizé attendu pour la fin de semaine prochaine pourrait être un peu moins sec qu’initialement envisagé et en tout cas moins sec que le temps que nous avons connu ce début octobre", écrit Météo France.

Des températures dans les normales de saison



Des petites averses seront sûrement au programme sur les secteurs exposés aux alizés. "Sur les secteurs plus à l’abri de l’alizé (Cilaos, Mafate, La Possession, chemin des Anglais), les nuits et matinées devraient être plutôt sèches avec un ensoleillement bien présent en début de journée, mais quelques développements nuageux d’évolution diurne pourraient se former l’après-midi, associés à un risque d’averse local. Cela permettrait certes de moins souffrir de la chaleur en journée, mais en contrepartie, il faudra s’attendre à des sentiers humides par endroits, au moins temporairement", poursuit Météo-France.



Bonne nouvelle, "on peut désormais exclure un scénario à chaleur accablante type 2021. Dans les hauts, si un scénario plus nébuleux se confirmait, cela voudrait dire des températures minimales un peu moins froides la nuit, mais compensées par un temps plus humide", nuance cependant Météo-France.



Rendez-vous la semaine prochaine pour des prévisions plus précises sur le parcours de la course.