A la Une . Grand Raid : Marc Clément et Georges Assassa clôturent l’édition 2021

Les coureurs Marc Clément et Georges Assassa sont les derniers coureurs à franchir la ligne pour l’édition 2021 du Grand Raid. Par Gaëtan Dumuids / Karoline Chérie sur place - Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 à 16:24

Les jambes n’y étaient plus, mais pourtant ils l’ont fait. Marc Clément, 57 ans, et Georges Assassa, 64 ans, sont les deux derniers coureurs à franchir la ligne d’arrivée du Grand Raid. Comme pour les premiers, les derniers sont arrivés ensemble.