Actu Ile de La Réunion Grand Raid : Les prévisions météo

2799 coureurs s’élanceront ce jeudi soir pour la Diagonale des Fous 2021, au départ de la Ravine-Blanche à Saint-Pierre. Le temps maussade des derniers jours laisse craindre de la grisaille qui peut jouer sur le mental des sportifs. Mais alors, quelle météo pour accompagner les trailers pour cette nouvelle édition du Grand Raid ? Réponse avec Étienne Kapikian, prévisionniste à Météo France. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 18 Octobre 2021 à 17:31

Pour parcourir les 160 km de la course, les traileurs auront droit à une météo plutôt clémente cette année, selon les prévisions de Météo France. "On va avoir un temps plutôt sec sur l’ensemble de l’île. Le vent, de secteur Est dominant, sera relativement faible, ramenant de l’air plus chaud que la normale", annonce Étienne Kapikian, prévisionniste à Météo France.

Avec des températures plutôt au-dessus des normales de saison, quelques rares averses, assez localisées, sont attendues. Elles seront les bienvenues, puisqu’elles viendront rafraîchir les coureurs.

Les 9400 mètres de dénivelé positif seront ainsi rythmés par un temps généreux.







Des coureurs équipés



Outre le port du dossard de face et du bracelet de course, le sac des Fous doit contenir bien sûr un équipement pour tous types d’événements climatiques.

Chaque coureur doit y avoir glissé un vêtement de pluie imperméable avec capuche et coutures thermo-soudées et un vêtement chaud type "seconde peau" à manche longues en tissu technique adapté à l’environnement.



Tout coureur ne respectant pas les consignes de précaution et de distanciation sera immédiatement exclu de l'événement, précise l’organisation.