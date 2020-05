Sport Réunion Grand Raid: Les organisateurs gardent espoir

Les organisateurs et le président du Grand Raid, Robert Chicaud, sont prêts à s’adapter, quelles que soient les adaptations nécessaires. Par NP - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 16:52 | Lu 138 fois

"Sans être particulièrement optimiste, la crise sanitaire qui sévit en métropole et dans l’hémisphère Nord n’est pas aussi virulente à La Réunion, ce qui ne signifie nullement que notre Département ne soit pas concerné. Les gestes barrières sont bien appliqués à La Réunion, encore que l’impact de cette épidémie soit moindre qu’en Europe. Nous bénéficions donc d’une situation privilégiée, tout en étant concerné par le Covid-19", affirme Robert Chicaud dans un communiqué.



"Par contre, l’éloignement de nos trails (4 mois et demi au 15 octobre 2020), nous laisse espérer un assouplissement notable des règles sanitaires actuellement en vigueur", poursuit-il.



Le comité directeur et des 1 500 bénévoles restent donc investis, dans l’attente de nouvelles règles sanitaires. "En attendant, profitez de ces quatre mois et demi pour vous entraîner".





