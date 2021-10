La grande Une Grand Raid : Le point sur la course

Les leaders sont déjà à la mi-course de la Diagonale des Fous, le sprint final a démarré sur la Mascareignes. Quelles sont les forces en présence ? Par NP - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 07:53

Diagonale des Fous



Une dizaine de coureurs compose la tête de course au dernier pointage à Marla. Les Italiens Daniel Jung et Francesco se tiennent en moins de 10 minutes. Ils sont suivis de Beñat Marmissolle, Ludovic Pommeret et Cédric Chavet complètent le Top 5 dans une fourchette d'une quinzaine de minutes.



Dans un deuxième groupe, on retrouve l'Américain Dylan Bowman, le Suisse Mike Aigroz puis Quentin Stephan et Antoine Guillon. Le Portugais Guilherme Lourenço est suivi du Réunionnais Judicael Sautron, de Gaël Raguet et d'Alexandre Boucheix.



Chez les féminines, le Top 3 est composé de Sylvaine Cussot, Emilie Maroteaux et Aurore Canino.



Diagonale des Fous : Benoît Girondel abandonne à Cilaos



Mascareignes



El-Habib Zoubert et le Réunionnais Romain Fontaine ont fait la course en tête sur l'ensemble du tracé de la Mascareignes. C'est le coureur comorien qui s'est finalement imposé au terme d'un sprint final.



