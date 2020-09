A la Une .. Grand Raid : "La Diagonale victime de son succès" selon Daniel Guyot

Alors que le couperet est tombé, face aux craintes des habitants pour le virus COVID-19, le Préfet de la Réunion Jacques Billant a tranché dans le vif en annulant vendredi la tenue de la compétition du Grand Raid 2020.

Les réactions sont nombreuses et les messages de sympathie pleuvent à l’endroit des organisateurs et de toute l’équipe du Grand Raid.

Ce n’est que partie remise. L’édition 2021 sera encore plus belle.

Daniel Guyot, qui demeure à ce jour l'un des coureurs à la plus grande participation sur la Diagonale des fous et Antoine Guillon vainqueur en 2015 de l'épreuve réagissent.

Pour Daniel Guyot, figure emblématique du trail réunionnais, "la Diagonale est victime de son succès : partie d’une pure aventure sportive, elle est happée dans l’évènementiel ; et l’évènementiel n’a que faire de l’expertise scientifique du Docteur Mamias (médecin de l’organisation qui a fait ses preuves depuis des années), ni de l’expérience opérationnelle du Président. Les autorités administratives officielles doivent composer avec l’opinion… Comme avec les enfants rois envers leurs professeurs, comme avec les sauvageons des cités envers leurs parents et toutes autorités régaliennes …, au travers l’annulation expéditive du GRR 2020, ont mises à mal les plus nobles valeurs de la civilisation par les plus vils et faibles, pétris de ressentiments, de peurs, de replis, de défiance… Le Préfet évoque clairement un problème concernant le public. Pour résumer, l'opinion publique fait pression afin d’annuler le GRR au motif qu'elle ne pouvait pas bien se comporter"...



La déception est grande chez les coureurs locaux et métropolitains. Car même s’ils pourront être remboursés à hauteur de 40%, cela n’enlève en rien la frustration après des mois de confinement. Pour Daniel Guyot, c’est l’opinion publique qui a primé face aux bienfaits du sport : "Comme un caprice immature d'enfants rois... Une frange minoritaire (la plupart ignorant la réalité, les tenants et les aboutissants, de l’ultra-trail) qui font la toute puissante "opinion publique", revendique haut et fort jusqu’aux menaces, que le public n’est pas capable d’être responsable… Le Grand Raid était un phare du sport garant de santé alors que la Covid peut potentiellement menacer d’abord ceux qui ne pratiquent pas de sport (obésité, problèmes cardio-vasculaires, etc.) A vos masques, prêts, courses aux supermarchés, avec beaucoup plus de risques d’y rencontrer le virus que sur un ultra, malbouffe, etc… Le Grand Raid ouvrait sainement à une intensité d’être, nous faisant ressentir combien mieux vaut vivre un jour comme un lion que 365 comme un mouton"…



Pour Antoine Guillon, la déception est tout aussi palpable : "J’ai suivi avec grand intérêt l’évolution des actions menées par le comité organisateur, j’ai été agréablement surpris par leur ténacité et leur volonté d’obtenir gain de cause dans ce contexte si hostile (je ne parle pas du virus). Un travail d’endurance depuis des mois, de remises en question et d’analyses avant de franchir un nouvel obstacle et partager avec nous, inscrits à cette fête du sport nature, enthousiasme, confiance et regain d’espoir pour accomplir chacun notre rêve. Cette énergie communicatrice m’a poussé à une préparation soignée et je peux dire qu’aujourd’hui je suis hyper affûté, déjà prêt à en découdre, très content du plaisir pris sur les sentiers et de celui que j’imaginais partager bientôt avec tous.

Les pertes financières s’accumulent, de toutes parts, une année terrible au milieu de laquelle nous n’aurons pas, cette fois encore, la possibilité de trouver un peu de joie entre amis, bien que tout ait été tenté. Les bonnes volontés finissent toujours par être récompensées, alors nous nous retrouverons bientôt pour vivre la Diagonale des Fous pleinement, à visage découvert, dans un climat sain, sans arrière pensée, en serrant la main du public, d’un bénévole passionné, d’un élu serein et heureux d’avoir participé à la mise en place de cette incroyable épopée" conclut le champion de l’ultra trail.



