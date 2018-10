Sport Réunion Grand Raid: Financement exceptionnel du Département

A quelques jours du départ de l’événement sportif majeur de l’île, le Grand Raid, Cyrille Melchior, Président du Département, a souhaité faire un point sur les aménagements des sentiers et les travaux réalisés en 2018 pour accompagner au mieux les compétiteurs.

Le rendez-vous était pris avec Robert Chicaud, Président de l’association Grand Raid et l’ONF sur le sentier de fin de parcours situé sur la route de la Montagne et sur lequel, un chantier de consolidation de piste était en cours de réalisation par les équipes d’ouvriers forestiers. Plus de 320 000 € investis par le Département pour permettre l’organisation du Grand Raid



Propriétaire de 95% de forêts publiques, le Département investit tous les ans plus de 9M€ dont 6M€ pour la gestion globale et constante des sentiers (aménagement, entretien, signalétique …) et 3 M€ pour la prise en charge des ouvriers en insertion. Propriétaire de 95% de forêts publiques, le Département investit tous les ans plus de 9M€ dont 6M€ pour la gestion globale et constante des sentiers (aménagement, entretien, signalétique …) et 3 M€ pour la prise en charge des ouvriers en insertion.

Près de 70% des sentiers empruntés par le Grand Raid, soit près de 120 km, et la quasi-totalité de ceux parcourus par le Trail de Bourbon, la Mascareigne et le Zembrocal trail font partie du réseau de sentiers financés par le Département.Grâce à l’entretien engagé régulièrement, cette manifestation peut se dérouler dans des conditions optimales de sécurité et de propreté: "c’est un travail difficile et exigeant qui mobilise chaque année des compétences humaines particulièrement investies dans leurs missions, pour la valorisation de l’exceptionnel patrimoine de l’île. La renommée mondiale de la course traduit l’efficacité du travail, l’engagement et l’investissement majeur du Département et de l’ONF au service de notre île, de son rayonnement et de son attrait", a déclaré Cyrille Melchior. En 2018, le Département a fortement investi pour remettre en état les nombreux sentiers impactés par les épisodes cycloniques du début d’année. Grâce à cet effort financier exceptionnel, plus de 320 000 €, l’édition 2018 du Grand Raid a pu être maintenue. De nombreux travaux ont été effectués comme la réalisation d’opérations d’envergure sur les sentiers de la cascade Bras Rouge à Cilaos, La Prise – Bérénice et 3 Sources à St-Joseph, Dos d’Ane / Deux Bras, Piton des Neiges, Bélouve, Col de Fourche ainsi que de nombreux passages dans Mafate sans oublier la réparation de la route forestière du Haut Mafate, fortement impactée par les conditions climatiques de ce début d’année rendue disponible pour le Grand Raid.



"La Réunion offre des paysages magnifiques qu'il est essentiel de respecter. Des milliers de coureurs vont emprunter les sentiers les plus emblématiques de l'île et des milliers de personnes seront présentes pour les supporter. Respectons cet espace naturel qui offre la possibilité d'une expérience sportive et de découverte sécurisée", a déclaré Cyrille Melchior.





