Grand Raid : Denis Brogniart termine son Zembrocal par un rougail saucisses

Pour ce 30e anniversaire du Grand Raid, une équipe de participants à Koh-Lanta s’est engagée sur le relais Zembrocal. Parmi les relayeurs, Denis Brogniart est venu accomplir un rêve de longue date en participant à la mythique course. Le célèbre animateur a terminé son parcours au Nez de Bœuf près du volcan. Transi de froid, épuisé par sa course, victime d’une douleur à la cuisse, il a franchi la ligne d’arrivée vers 0h30 vendredi pour passer le relais à son coéquipier. Heureusement, deux bonnes surprises l’attendaient : un rougail saucisses et Pierre Marchal venu immortaliser l’instant.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 17:08