A la Une . Grand Raid : Denis Brogniart et 5 aventuriers de Koh-Lanta parmi les traileurs

L'Île de La Réunion Tourisme n'est pas peu fière d'annoncer que l'animateur vedette et des candidats de Koh-Lanta prendront part au Grand raid 2022. Par LG - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 14:30

Le Grand raid 2022 aura lieu du 20 au 23 octobre et l'évocation de cette compétition d'ultra-trail suffit à faire frissonner les compétiteurs les plus aguerris. Rodés aux épreuves d'endurance, les participants de l'émission culte de TF1 Koh-Lanta se frotteront aux traileurs péi et extérieurs sur les différentes courses du GR.



À l'occasion des 30 ans du Grand Raid Réunion, l'animateur télé Denis Brogniart prendra la tête d’une équipe de 4 aventuriers-relayeurs sur le Zembrocal Trail. Avec Mathieu Blanchard, Bastien Saint-Pierre et Aurélien Tesson, ils formeront la "Team Koh-Lanta".



L'aventurière Alix Noblat s’élancera sur les 109 km du Trail de Bourbon et enfin Dorian Louvet, lui, a choisi de se mesurer à l'épreuve reine : la Diagonale des Fous, ses 165km et 10000m de dénivelé.