Grand Raid: De bonnes conditions météo pour le départ ?

Météo France Réunion publie son bulletin sur les conditions météo sur le Grand Raid:Les conditions sont idéales pour le départ jusqu'au Volcan. La température se rafraîchit au fil de la montée, mini 7°C au Nez de Boeuf. Aux premières lueurs du soleil, la chaleur s'installe. Les portions matinales deviennent éprouvantes à cause de la chaleur.Heureusement le ciel se couvre rapidement, plus tardivement dans Cilaos et Mafate où les températures maximales sont estivales : 25°C. Les ascensions vers les sommets et le passage dans les Cirques sont donc par moment très pénibles. Ondées possibles en cours de route.En soirée de vendredi et dans la nuit, à l'arrivée des favoris, des averses sont possibles de la Grande Chaloupe à la Redoute.Samedi, la chaleur reste d'actualité mais les moments ensoleillés sont peu nombreux. Passages pluvieux également plus fréquents avec orages possibles, attention aux glissades.Dimanche, les derniers raideurs arrivent généralement sous le soleil mais très éprouvés après une nuit et une matinée humide.Les bulletins détaillés pour les 4 courses à retrouver sur le site Météo France Réunion