La grande Une Grand Raid : Ce traileur a failli renoncer à sa course après le vol de ses affaires

Alors qu’il se préparait à s’élancer dans ce Grand Raid 2022, Jean Charles a failli se résoudre à renoncer avant même le début de la course. La faute à une mésaventure de dernière minute. Par NP - Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 à 13:35

Avec son groupe de copains-traileurs, Jean Charles s'entraîne depuis plus d’un an à participer pour la première fois au Grand Raid :



“C’est la première fois pour moi. Des amis qui avaient vu la course l’an dernier m’ont convaincu de participer. J’ai fait une année de sacrifices, de préparation et je suis revenu sur l’île spécialement pour la course. Ça tombe bien parce que c’est les 30 ans du Grand Raid, et mes 30 ans à moi aussi”, confie le traileur venu de métropole.



“Je me suis fait voler mon sac de trail"



A quelques jours du départ, Jean Charles est pratiquement prêt à s’élancer sur La Mascareignes. En rentrant d’une randonnée d’échauffement, le sportif dépose son sac de trail contenant sa montre et son kit de survie pour le Grand Raid sur la terrasse de l'appartement où il loge à Saint-Gilles et ses affaires disparaissent dans la nuit :



“Je me suis fait voler mon sac de trail. Dedans il y avait ma montre et le kit de sécurité Grand Raid avec les couvertures de survie, les bandes de straps et les masques”, raconte-t-il sa stupeur. Malgré ses recherches, les espoirs de retrouver ses affaires sont alors bien minces.



Ce vol met un “gros coup” au moral du sportif qui se résout d’abord à ne plus participer au Grand Raid.



“Ce vol, c'est l'anéantissement d'un an d'entraînements et l'envol de mes espoirs d'arriver au stade de la Redoute vendredi soir”, fait-il savoir au moment de la disparition de son sac.

"On fait le Grand Raid avec nos jambes, pas avec notre sac"



Bien entouré par son groupe de copains traileurs, Jean Charles revient sur cette décision :



“Finalement, on fait le Grand Raid avec nos jambes, pas avec notre sac. Grâce à des affaires prêtées par des amis, un sac et une petite montre basique, et un kit de survie que j’ai dû racheter, je vais poursuivre mon objectif de terminer la course”.



Jean Charles sera donc bien parmi les participants du Grand Raid, sur le départ de la Mascareignes à Hell-Bourg ce vendredi, avec le dossard 3577.