Grand Raid : Benoit Girondel forfait après une blessure

Le double vainqueur de la Diagonale des Fous en 2017 et 2018 a annoncé son forfait pour la course qui aura lieu du 20 au 23 octobre. Le Français de 36 ans souffre d'une lésion du tibial postérieur. Par NP - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 09:04



François D'haene, quadruple vainqueur de l'UTMB et de la Diagonale des Fous, a annoncé sa participation, en course pour un cinquième sacre.





Coup dur pour Benoît Girondel après son abandon sur l'UTMB, Ultra-Trail du Mont-Blanc, fin août vers le 50e km (sur 170) qui annonce qu'il ne participera pas à la Diagonale des fous cette année suite à une blessure au tibial postérieur. "Je préfère faire une pause plutôt que d'aggraver la situation. Une cheville douloureuse depuis un moment m'empêche de poser confortablement le pied » a t'il confié fin août.