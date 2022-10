A la Une . Grand Raid (7h) : Beñat Marmissolle et Jean-Philippe Tschumi virent en tête, Courtney Dauwalter impressionne, Judicaël Sautron 8e

Au pointage du Grand Raid au col du Taïbit à 6h, Jean-Philippe Tschumi et Beñat Marmissolle faisaient la course en tête, le premier comptant deux minutes d'avance sur son poursuivant. Par NP - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 07:00

Lauréat l'an dernier sur la Diagonale des Fous, Daniel Jung ne sera pas le premier vainqueur depuis François D'Haene en 2013/2014 à réaliser le doublé. L'Italien a en effet abandonné tôt ce matin alors qu'il se rendait au Bloc.



Du côté des Réunionnais, les espoirs reposent une nouvelle fois sur les épaules de Judicaël Sautron. Dans le top 10 de la Diagonale ces deux dernières années, le trailer réunionnais a passé le cirque de Cilaos à la 8e position. Double vainqueur du Trail de Bourbon en 2017 et 2018, David Hauss pointait de son côté à la 13e place lors du passage de Cilaos.



Chez les femmes, notons la performance de la favorite Courtney Dauwalter, actuellement 7e au scratch lors de son passage au col du Taïbit, en lutte dans le top 10 avec ses homologues masculins.