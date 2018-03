Grand Raid : 330 coureurs peuvent souffler

La course est désormais terminée pour 330 coureurs. Sur le stade de La Redoute, on repère facilement les "survivants heureux" : tee-shirt abîmés, visages marqués par la fatigue, boiteux... La Diagonale des Fous laisse des séquelles. Ceux qui arrivent en ce moment ont 39 heures de course dans les jambes... Pendant ce temps sur la pelouse, les jeux pour enfants ont pris possession des lieux et un groupe de "cirque lontan" s'illustre au cœur du stade.