Grand Raid 2022

Remise des dossards

Vice-présidente de la Région Réunion, Céline SITOUZE représentait la collectivité régionale lors de la conférence de presse du Grand Raid organisée en marge de la remise des dossards, à Saint-Pierre.

Le Grand Raid fête cette année ses 30 ans. Joyeux anniversaire à un événement que la Région Réunion est fière d’accompagner !

Que notre île est éclatante quand elle offre au monde ce qu’elle a de plus majestueux ! Le Grand Raid est une aventure humaine comme il n’en n’existe plus beaucoup.. C’est du sport. Et c’est surtout bien plus que du sport. Cette épreuve hors du commun a grandi au fil des années forte de profondes racines culturelles, patrimoniales et identitaires. Le Grand Raid, c’est La Réunion ! Et La Réunion, c’est le Grand Raid !

Bravo aux organisateurs et aux milliers de bénévoles qui donnent à l’épreuve une dimension sans pareil. Et bonne course à tous les coureurs ! Rendez-vous au stade de la Redoute.