Communiqué Grand Raid 2022 : "Un désolant manque de courage dans sa responsabilité environnementale"

"Malgré notre alerte et notre demande argumentée de sensibilisation pour éviter d'ajouter potentiellement de l'ivresse énergétique polluante du fait de l'afflux de participants et de leurs accompagnants (touristes hélico/ULM potentiels) à l'occasion de ce grand raid 2022, l'équipe dirigeante n'a malheureusement pas eu le courage de s'engager, probablement gênée avec leurs partenaires hélicos qui constituent un lobby local", déplore l'Association Citoyenne de Saint-Pierre/ Par N.P - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 17:23

Le communiqué :



Dans le cadre de son action citoyenne et environnementale, l’Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION (ACSP-REUNION) avait contacté dès le 02 septembre 2022 le Grand Raid pour l’alerter sur le scandale des survols touristiques aériens motorisés sur La Réunion, et lui demander une action de sensibilisation à ce sujet à l’intention des compétiteurs et de leurs familles accompagnantes.

Nous avions alerté aussi les Comité Miss France en 2021 (national et local), et nous avions été écoutés puisque les candidates sont allées pour la première fois à Mafate, à pied …



Début octobre le président de l’Association Citoyenne a pu échanger avec celui de l’association Grand Raid, et le 07 octobre, nous avons envoyé un courrier au président et au comité directeur du Grand Raid.

Que l'on ne se méprenne pas , le but n'est pas d'ennuyer le Grand Raid, mais l'Environnement étant l'affaire de tous, nous espérions que l'association Grand Raid, en tant qu'utilisatrice de la Nature réunionnaise, pouvait envoyer un geste fort au niveau environnemental pour ses 30 ans, à l'heure de la transition écologique.





Pour rappel, nous avons procédé de façon amiable, dans le dialogue, en argumentant. L'équipe dirigeante du Grand Raid 2022 n'a pas jugé utile de sensibiliser à la sobriété énergétique, comme nous le demandions. Sans réponse écrite. Cela nous amène en toute logique à exprimer notre avis.

Nous n’avons pas eu de réponse à notre courrier.

Et 10 jours après, le lundi 17 octobre,

Dans une vidéo, le président du Grand Raid précise : « on est organisateur de course, on n’est pas là pour faire passer normalement des messages sur la protection de l’Environnement » « on a un petit temps d’avance » ….



Une conseillère départementale en rajoute « "Nous profitons de cette fête qu'est le Grand Raid pour en faire un exemple en matière de pratique de sport de pleine nature afin qu'on n'ait pas cette image du 'je pratique, je consomme et je jette'"



Ah, rappeler qu’on ne jette pas ses déchets dans la Nature, ce serait cela « avoir un temps d’avance » … on croit rêver là ! Quelle « révolution » !

On est malheureusement désolés de le constater, le Grand Raid, au final, joue PETIT, soumis lui aussi au lobby hélico (des « partenaires » …), lobby qui dénature notre belle île quotidiennement, ce qui est désormais reconnu nationalement.



Le Grand Raid est présenté comme une structure associative, organisatrice de courses, mais attention des courses pas n’importe où, dans le patrimoine naturel de La Réunion, dont 42% est en cœur de parc national, et en partie classé au patrimoine mondial de l’UNESCO !

Le Grand Raid attire dans notre île des compétiteurs et leur familles dont une partie ne vient à La Réunion que du fait de l’existence de ces compétitions.

Le Grand Raid ne peut donc raisonnablement s’exonérer de son importante Responsabilité Environnementale, qu’il le veuille ou non.



Alors qu’au niveau national, la nécessaire

D’autant plus que de nombreux points de vue bien aménagés et même accessibles aux handicapés, offrent des vues magnifiques sans avoir besoin des hélicos !



Comment une association qui utilise notre Nature, pourrait décemment faire la sourde oreille face à la pollution sonore et atmosphérique quotidienne des grilleurs de kérosène sur nos têtes ?

La sobriété énergétique, ce serait pour les pauvres, et « en même temps », on laisserait les plus riches griller du kérosène sur nos têtes pour du simple loisir, nous polluer de bruit et de GES (gaz à effet de serre), sans oublier les oxydes d'azote et les particules, le tout nocif pour la santé humaine, le bien-être de la faune, et l'environnement en général.

Juste informer les compétiteurs en Nature et leurs familles accompagnantes de ne pas rajouter à leur impact carbone du voyage, des survols motorisés locaux polluants, ce serait trop demander ?

C'est dommage, nous regrettons que le Grand Raid rate là une occasion historique qui restera comme une tache sur son image.

Celle de rester un raid de l’ancien monde, qui n’aura pas eu le courage d’oser exprimer pleinement sa responsabilité environnementale qui aurait dû être exemplaire.

A chacune et chacun de se faire sa propre opinion, pour notre part, nous pensons que le modèle touristique actuel est contraire à notre avenir, à la fois pour notre Nature et notre économie locale.

Un nouveau modèle touristique éco-responsable, dans un modèle soutenable incluant la sobriété énergétique, serait bien plus utile pour l’économie locale, modèle qui ne peut être dissocié du bien-être de la population et de sa faune, avec une authenticité préservée.









En transparence, voici la majeure partie du courrier que nous avons adressé au Monsieur le président et au Comité directeur du Grand Raid.

Préalable : Nous avions remercié le président du Grand Raid pour l’entretien téléphonique et rappelé par écrit et de façon très claire, les points suivants :



- nous comprenons très bien l'utilisation limitée de moyens aériens dans le cadre de ravitaillement des postes. Là n'est pas le problème



- nous ne mettons pas en cause l'arrivée des visiteurs par avion, il n'y a pas d'autre choix. Là non plus n'est pas le problème.



Le Grand Raid draine à La Réunion des milliers de compétiteurs parfois accompagnés de leur famille, et si l'on souhaite que les impacts soient soutenables pour notre petit territoire, il est de la responsabilité de chaque Réunionnais d'inciter aux bons comportements pour ne pas dénaturer l'île.



De fait, le Grand Raid qui utilise le milieu naturel de La Réunion, pourrait et devrait à notre sens, prendre position publiquement en faveur de comportements éthiques excluant les survols touristiques motorisés polluants sonores et atmosphériques reconnus comme un fléau dénaturant La Réunion. (La dérive est désormais officiellement reconnue par l'autorité nationale indépendante ACNUSA dans son rapport 2022 ((

Cette prise de position pour sensibiliser à un tourisme plus éthique, à l'occasion de cet anniversaire de ses 30 ans, et surtout à l'heure de la sobriété énergétique et de la transition écologique, demandée par le gouvernement, serait tout à l'honneur du Grand Raid, dans le cadre de sa Responsabilité Sociale et Environnementale , et améliorerait son image.

Faire comme si de rien n'était ne serait pas digne d'une telle structure, qui bénéficie d’une couverture médiatique importante, et qui devrait être un exemple pour la transition écologique.



Pour rappel,

- si nous n'avions pas réagi en 2007, avec 5 années de combat juridique que nous avons gagné face à la CIVIS, et à un député-maire, président de Conseil départemental, le site magnifique de Grand-Anse n'aurait pas été sauvegardé

- si nous n'avions pas réagi en 2008 avec 2 années de combat face à un président de Région (un "roi" à l'époque), le site emblématique de la Plaine des Sables n'aurait pas été classé au patrimoine mondial et sauvegardé. A l’époque, la direction du Grand Raid avait eu le cran de soutenir ce combat et de diffuser notre pétition dont le succès a été historique !

(http://citoyennedestpierre.viabloga.com/news/15-800-petition-extraordinaire-mobilisation-historique-et-extraordinaire-pour-sauver-toute-la-zone-de-la-plaine-des-sables-english-german-spanish-italian)

- Etc …



Il a fallu du courage à des citoyens strictement bénévoles, non subventionnés, non politisés, pour oser prendre position face aux potentats et lobbies locaux !

Lorsqu'on aime son île et que l'on désire que sa population, sa faune, et ses paysages soient respectés, c'est un devoir civique que de réagir.

Nous comprenons bien que le Grand Raid est déjà engagé avec des « partenaires » du lobby hélico, mais il y a distinction à faire entre ravitaillement utile (qui n’est pas contesté), et tourisme nocif.



Depuis plus de 5 années, le combat est mené avec le soutien d’une quinzaine d’associations et collectifs face au harcèlement des survols touristiques aériens motorisés quotidiens , tous les jours de beau temps sur notre petite île, un fléau de pollution sonore et atmosphérique , sans aucune régulation, que ce soit sur des lagons (Saint-Pierre, Saint-Gilles) survolés en boucles ultra-bruyantes, les rivières (Bras de la Plaine sacrifié), les cirques de montagne, les zones habitées (bientôt 1 million d'habitants sur l'équivalent d'un carré de 50 km de côté) ...

Il n'y a plus d'échappatoire, et sacrifier notre île au vrombissement des aéronefs est totalement incohérent. On ne peut décemment demander aux plus pauvres de faire des efforts, et en même temps, laisser les plus riches griller du kérosène sur nos têtes pour du simple loisir , nous polluer de bruit et de GES (gaz à effet de serre), sans oublier les oxydes d'azote et les particules fines.

(Un hélicoptère émet en 1 heure autant de particules fines qu’une voiture thermique en 15 000 km ou un an d'utilisation en moyenne, et l'ULM, même s’il est un moins polluant en GES, est aussi très impactant par sa pollution sonore vu la multiplication des survols du fait qu'il faut 1 aéronef pour 1 seul touriste embarqué ! Ce tout est nocif pour la santé humaine, le bien-être de la faune, et l'environnement en général.



La régulation de ce modèle est une nécessité pour la santé publique. Le Coût social du Bruit est exorbitant, 147 milliards d’euros/an en France, soit plus de 2000€/habitant/an (!) selon l’étude officielle de l’ADEME :



La Réunion peut et doit être un exemple de modèle touristique éthique et éco-responsable, ce qui sera bien plus profitable à l'économie locale "à terre" , plutôt que d'enrichir quelques actionnaires de sociétés commerciales "en l'air". Le changement est inévitable.



Nous avons une expérience de cette problématique, nous connaissons la réglementation, les spécificités locales, nous portons des propositions, nous dialoguons avec les autorités dont l’Etat, qui ne respecte pas ses engagements, aussi nous ferons connaître dans le monde entier le scandale du modèle touristique actuel à La Réunion, qui est nocif et régressif écologiquement.



Notre Réunion n'est pas un territoire désincarné à transformer en parc d'attractions payantes ou une "Ibiza" de l'Océan Indien.



Dans le combat d’intérêt général que nous menons pour le respect de notre île, nous sollicitons officiellement la direction du Grand Raid 2022 pour une prise de position publique en faveur d’un modèle touristique plus vertueux et soutenable, privilégiant les activités de nature non polluantes.

Alors que l’Etat alerte quotidiennement sur la nécessaire sobriété énergétique, comment l’organisation Grand Raid par son mutisme pourrait-elle de fait cautionner l’ivresse énergétique du modèle touristique local ? Pour ses 30 ans, et alors que nous allons dans le mur avec le réchauffement climatique face auquel aucune prévision n’est faite dans notre île, n’est-il pas le moment opportun pour le Grand Raid de se positionner aux côtés des associations environnementales qui demandent un modèle touristique plus respectueux et soutenable pour La Réunion ?



Sans le patrimoine naturel de La Réunion, le Grand Raid n’existerait pas.



I l a donc forcément une responsabilité et un devoir moral au niveau environnemental dans ce modèle touristique, auquel il participe, même indirectement.



Par avance, merci pour une réponse officielle, que nous espérons courageuse et constructive. Nous restons à disposition pour tout échange et réflexion, ou éclairage.



Association Citoyenne de Saint-Pierre (ACSP-REUNION), le 07 octobre 2022. 