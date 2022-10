La grande Une Grand Raid 2022 : Les 2832 fous sont lâchés

Le Grand Raid 2022 est lancé. Comme chaque année, c’est la reine des 4 courses qui attire tous les regards et a droit aux honneurs du public. Les 2832 participants à la Diagonale des Fous viennent de s’élancer en direction de la Redoute. Ils sont 6502 à être inscrits toutes épreuves confondues. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 20:59

C’est parti pour l’édition 2022 du Grand Raid. Comme chaque année, c’est du côté de Ravine Blanche que les participants à la Diagonale des Fous se sont élancés pour 165 km et 10.000 m de dénivelé, aussi bien positif que négatif. Ils sont 2832 à s'être lancés le défi de rejoindre la Redoute avant dimanche 15h40.



Le gagnant devrait arriver vendredi soir vers 19h30 et la gagnante environ 3h plus tard. Difficile de savoir qui remportera le Graal tant le plateau de cette année est relevé.



Par chance, ils vont bénéficier d’une météo clémente, même si cette première nuit risque d’être un peu fraîche.







Trente minutes avant le top départ de la Diag', ce sont les personnes à mobilité réduite et leurs vaillants accompagnateurs qui se sont élancés :



Les autres départs



Le relais Zembrocal



Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la Diagonale des Fous n’est pas le premier départ du Grand Raid. Depuis 17h, le relais Zembrocal, auquel participe l’équipe de Koh-Lanta, s’est élancé depuis la caverne des hirondelles à Saint-Joseph. Les équipes devront effectuer un parcours de 148,2 km et gravir 7990 m de dénivelé positif. Ils sont 776 à tenter l’aventure.



Le tracé aborde les pentes du Piton de la Fournaise avant de plonger dans le cirque de Salazie. Les participants accèdent ensuite au cirque de Mafate par le Sentier Scout. Les compétiteurs retrouveront la côte et le fameux chemin des Anglais avant de rejoindre le Stade de la Redoute.



Les premiers devraient arriver vendredi aux alentours de 17h, tandis que la course s’achève le samedi à 8h30.



La Mascareignes



Les 1572 inscrits pour la Mascareignes ont encore quelques heures à patienter. C’est à 1h du matin qu’ils vont s’élancer de Hell-Bourg. Les coureurs vont faire face à 72 km de course et gravir un dénivelé positif de 3880 m.



Après être sortis de Salazie par le Sentier Scout, ils traverseront Mafate avant de retrouver la côte et se diriger vers Saint-Denis.



Le Trail de Bourbon



Les participants au Trail de Bourbon vont patienter un peu. Le départ de la course aura lieu demain à 20h depuis Cilaos. Les 1322 inscrits devront effectuer 109km et franchir 6256m de dénivelé positif.



Après avoir quitté Cilaos, les compétiteurs passeront par Mare à Joseph en utilisant le sentier du Kerveguen. Après un pointage à la Caverne du Four, ils prendront la direction du gîte de Bélouve avant de descendre à Hell-Bourg. Après Salazie, ils traverseront Mafate par différents îlets.



La sortie de Mafate se fera par la montée de Dos d’Âne à partir de Deux Bras. Ils emprunteront le sentier de Kalla pour atteindre La Possession et la Grande Chaloupe. De là, ils remonteront vers le Colorado avant de redescendre vers la ligne d’arrivée.







