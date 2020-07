Sport Réunion Grand Raid 2020: Une charte de propreté pour les compétiteurs

Cette année, la célèbre course de Trail s’associe à l’Office National des Forêts pour sensibiliser à la préservation de ces écosystèmes précieux et menacés. Ainsi les 11.944 inscrits aux Grand Raid doivent adhérer à une charte de propreté par laquelle ils s’engagent à ne pas polluer les espaces naturels que traversent les différentes courses. L’association a également décidé d’agir financièrement pour la reforestation à La Réunion. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 13:53 | Lu 139 fois

L’affiche de l’édition 2020 du Grand Raid est dévoilée ce vendredi à trois mois du départ du Grand Raid prévu le 15 octobre prochain.



L’association a également présenté les nouveautés de cette édition, et notamment un partenariat avec l’Office National des Forêts: "Nous qui fréquentons les sentiers entretenus par l’ONF auquel il convient d’associer le département, nous ne pouvons rester indifférents à la vie de la Nature."



C’est pourquoi les près de 20.000 inscrits aux différentes courses devront cette année adhérer à une charte de propreté. Ils s’engagent ainsi à respecter le milieu naturel, en s’abstenant de polluer et en adoptant un comportement citoyen.



L’association Grand Raid a également décidé de prélever 50 centimes d’euros sur les droits d’inscription pour participer au fonds Agir pour la forêt dans le but de contribuer à la reforestation à La Réunion.





Près de 20.000 inscrits sur les 4 courses



Cette année encore, les coureurs sont nombreux à vouloir participer à cet événement mythique. 11.944 ont pu s’inscrire à cette édition 2020:



- Diagonale des fous (165 km) : 2765 inscrits, dont 1247 Réunionnais, 1339 métropolitains et 179 étrangers;



- Trail de Bourbon (11 km) : 1109 inscrits, dont 810 Réunionnais, 261 métropolitains et 38 venus de l’étranger;



- Mascareignes (74 km) : 1734 inscrits, dont 1279 coureurs peï, 396 métros et 59 étrangers;



- Relais Zambrocal (182 km) : 182 équipes de 4 coureurs sont inscrites, soit 728 participants au total.



Les prochains rendez-vous



15 septembre : Date limite pour la transmission du certificat médical (téléchargeable dans l’espace coureur du site Grand Raid Réunion);



14 octobre : Remise des dossards au jardin de la mairie de Saint-Pierre (7h30 à 19h);



15 octobre : Départ du Zembrocal (Domaine Vidot) et de la Diagonale des Fous (Ravine Blanche);



16 octobre : Départ de la Mascareignes (Stade de Grand Ilet) et du Trail de Bourbon (stade de Cilaos).





Charlotte Molina

