A la Une ... Grand Raid 2020 : Le préfet rendra sa décision la semaine prochaine

Après une nouvelle réunion ce vendredi après-midi en préfecture concernant le maintien ou pas des différentes courses du Grand Raid, le préfet de La Réunion a indiqué, lors du point hebdomadaire sur la gestion du Covid-19 à La Réunion, qu'une décision sera rendue "au plus tard en milieu de semaine prochaine". Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 4 Septembre 2020 à 17:39 | Lu 1053 fois

"La méthode s'est axée sur des modalités précises et sécurisées qui pouvaient être mises en place par l'organisateur, à voir ce qu'il était possible ou non de faire avant de décider de la tenue ou non de l'événement", a commenté Jacques Billant. "Les protocoles ont bien avancé", a-t-il ajouté. Une décision sur la tenue du Grand Raid 2020 est attendue "en milieu de semaine prochaine au plus tard".



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur