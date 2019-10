Grand Raid 2019 : Alexandra Clain, première Réunionnaise de la Diagonale

Alexandra Clain est la première Réunionnaise à passer la ligne d’arrivée de la Diagonale des fous à 6H11 ce samedi matin, après un peu plus de 32 heures de course.



Elle arrive en troisième position après Marion Delespierre. Elle réalise donc une très belle performance au scratch (classement hommes/ femmes confondus) et succède à la mafataise Gilberte Libel.