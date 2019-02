Grand Raid 2019 : 984 Fous de trail déjà inscrits

Du 17 au 20 octobre prochain se tiendra une nouvelle édition du Grand Raid. Aucun changement majeur n’a été annoncé hier par Robert Chicaud, le président de l'association organisatrice. Les parcours 2019 restent inchangés. Seules deux modifications ont été apportées : le poste de ravitaillement de Sans Souci déménage et le relais du Zembrocal Trail se fera à 4 au lieu de 3.Quant aux pré-inscriptions, elles courent jusqu’au mardi 19 mars 2019 à minuit sur le site du Grand Raid . Le tirage au sort, qui ne concerne que les résidents de La Réunion et les Français n’y résidant pas, se tiendra le lundi 25 mars à 14h30.Pour le moment, l’organisation a déjà comptabilisé 2227 pré-inscriptions locaux et extérieurs compris. 1102 sur la Diagonale des Fous (dont 465 locaux); 295 sur le Trail de Bourbon; 798 sur la Mascareignes et 8 équipes sur la Zembrocal Trail.984 inscriptions définitives (dont 209 étrangers) ont d’ores et déjà été validées.