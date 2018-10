Grand Raid 2018, la Région dans la course.

La Région Réunion, partenaire du Grand Raid, encourage les 6 190 coureurs de cette 26ème édition.



La Région Réunion s’engage pour le développement du sport, vecteur de réussite et d’excellence réunionnaises, et travaille avec les acteurs locaux à faire de La Réunion une destination sportive. Cette année encore, la collectivité est partenaire du Grand Raid, une manifestation qui suscite l’engouement des Réunionnais.



Le Grand Raid fait de La Réunion une destination de référence mondiale en matière de courses de haute montagne. La Région Réunion continue à accompagner financièrement cet évènement sportif qui offre une formidable vitrine touristique pour notre île à travers une médiatisation régionale, nationale et internationale. Cette année, 4 courses - La Diagonale des fous, le Trail de Bourbon, La Mascareigne et le Relais Zembrocal- valorisent nos sentiers, nos villages, nos pitons, cirques et remparts classés au patrimoine Mondial de l’UNESCO. L’impact économique et touristique du Grand Raid pour la Réunion est incontestablement positif.



Une fois de plus, la Région est dans la course. Douze de ses agents dont une femme participent à cette édition du Grand Raid : 4 à la Diagonale des fous, 2 au Trail de Bourbon et 6 à la Mascareigne. La collectivité les soutient dans cette belle aventure sportive et souhaite aux 6 190 participants un bon Grand Raid 2018.



Retour en images (ci-dessous) de la remise des dossards ce mercredi 17 octobre 2018.