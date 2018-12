Grand Prix des bibliothèques francophones

Les jurés, réunis à Paris le 6 décembre 2018, ont été séduit par la magnifique architecture de cet établissement inauguré en décembre 2017, par la qualité de ses aménagements intérieurs et par celle de son projet d’établissement.Cet équipement a été financé à hauteur de plus de 5 millions d’euros par la Région Réunion dans le cadre du Plan de Relance Régional (PRR) / Plan d’aides aux communes.Lien vers l’article :Didier ROBERT, Président de Région, et Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph ont inauguré la médiathèque de la commune le 8 décembre 2017.