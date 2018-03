Grand Prix d'Australie : Rosberg "plane" à Melbourne, Ricciardo exclu de la course

En ouverture de la saison 2014 de F1, l'Allemand Nico Rosberg (Mercedes) a remporté hier le Grand Prix d'Australie, la quatrième de sa carrière, et 29 ans après son père Keke Rosberg. Il a devancé Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes). Daniel Ricciardo (Red-Bull-Renault), qui a terminé second de la course, a été exclu pour avoir dépassé la limite de 100 kg de carburant par heure fixée par le nouveau règlement sportif de la Fédération automobile internationale (FIA).



Dans un communiqué diffusé juste après la décision de la FIA, l’écurie Red-Bull explique que tout au long du week-end, elle a connu des "problèmes" avec le capteur du débitmètre de Daniel Ricciardo. Elle avait d’ailleurs été changée samedi sur la voiture de Ricciardo, selon un journaliste d’Autosport. L'écurie autrichienne, quadruple championne du monde, a par ailleurs annoncé son intention de faire appel.



Le vainqueur du jour, Nico Rosberg, lui, a connu de son côté une course tranquille. "Je plane. J'avais une voiture incroyablement rapide, c'était un plaisir de la piloter et j'ai hâte d'être aux prochaines courses", a-t-il déclaré après la course. "Tout le monde a travaillé tellement dur cet hiver et la fiabilité était au rendez-vous, donc c'est juste un début de saison parfait. Je remercie Mercedes mais je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, car notre fiabilité n'est pas encore à 100% et nous pouvons encore progresser. Il le faut, car nos rivaux ne vont pas dormir, et ils risquent de nous rattraper très vite", a ajouté le pilote allemand.