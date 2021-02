A la Une .. Grand Ilet : Cluster suite à une veillée mortuaire, une campagne de dépistage organisée

Par BS - Publié le Vendredi 12 Février 2021 à 15:31

Après une veillée mortuaire qui a eu lieu la semaine dernière à Grand Ilet sur la commune de Salazie, plusieurs participants ont été testés positifs au Coronavirus (environ une dizaine).



À cause de la présence de la Covid-19 dans le secteur, la mairie de Salazie et l'Agence Régionale de Santé organisent une campagne de dépistage dans le quartier ce mardi à 9 heures à la Station Trail.



Les autorités rappellent qu'il s'agit d'un dépistage gratuit, sans ordonnance ni rendez-vous. Le port du masque est obligatoire, la carte vitale et une pièce d'identité seront demandées.





