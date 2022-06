Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Grand Boucan : des mesures prises pour assurer la sécurité Afin de permettre le bon déroulement du Grand Boucan, organisé par la Compagnie Pôle Sud en partenariat avec la Ville de Saint-Paul ce dimanche 26 juin 2022, la commune prend plusieurs arrêtés municipaux afin d’assurer la sécurité du public.

Kar’Ouest proposera des navettes gratuites. Le départ s’effectuera depuis le rond-point de Grand-Fond et depuis celui de l’Ermitage. Ce système de navettes permettra d’assurer la sécurité du public.

La circulation et le stationnement seront également réglementé·es provisoirement. Les dispositions suivantes seront prises :

Le Chemin SUMMER n°1 sera interdit à la circulation le 26 juin, de 8 heures à 1 heure du matin, sauf pour les riverains, de la route du Théâtre jusqu’au parking de SÉRAPHIN.



La circulation sera interdite le 26 juin, de 13 heures à minuit :

Rue Général-de-GAULLE, depuis son intersection nord avec la RN1 jusqu’au pont sous la RN1, près de l’accès au lotissement Carosse ainsi qu’au droit du dernier accès au parking du port de Saint-Giilles

Rue de la Plage

Rue Général-de-GAULLE depuis la station VITO jusqu’au parking du port sauf riverain

Le stationnement sera interdit le 26 juin, de 8 heures à minuit :

Les deux côtés de la rue Général-de-GAULLE depuis son intersection nord avec la RN1 jusqu’à la bretelle de raccordement à la RN1 située à proximité du lotissement Carosse et jusqu’au dernier accès au parking du port de Saint-Gilles

Parking de la Case à pain (partie haute et partie basse de la Case à pain)

Les deux parkings près du commerce SÉRAPHIN et le parking de la pharmacie des Roches Noires

Les deux côtés du Chemin SUMMER

Le stationnement sera aussi interdit Rue de la Plage, le dimanche 26, de 6 heures, au lundi 27 juin à 1 heure du matin.

Pour permettre l’installation des forains, du poste de secours, de la fourrière en cas de stationnement gênant et du roi Dodo, le stationnement sera interdit :

Sur les deux parkings jouxtant le commerce SÉRAPHIN et le parking des Brisants, du samedi 25 juin à 3 heures du matin au lundi 27 juin à 12 heures

Parking face à la discothèque des Roches Noires, parking situé entre la Rue Saint-Louis et la Rue Général-de-GAULLE où le stationnement sera interdit du mercredi 22 juin au lundi 27 juin à 12 heures

Parkings de la Place Paul-JULIUS-BÉNARD et parking GAMÈDE, du mercredi 22 juin au lundi 27 juin à 9 heures

Parking en face de la Banque Postale, Rue de la Plage, du samedi 25 juin au lundi 27 juin à 8 heures

Parking de l’école primaire de Carosse le dimanche 26 juin, de 7 heures à 2 heures du matin.

Aussi, des mesures de sécurités sont aussi prises afin d’assurer la sécurité du public pour le feu d’artifice. Pour permettre sa mise en place et son tir sur la plage des Brisants, l’accès à la plage sera interdit au public le dimanche 26 juin, de 6 heures à 23 heures, dans un rayon de 150 mètres autour du pas de tir.

La plage sera aussi interdite au public le 26 juin, de 6 heures à 22 heures, à l’intérieur du périmètre de sécurité mis en place autour du pas de tir. La baignade, la plongée sous-marine, la navigation, le mouillage de navires et les engins de toute nature seront interdit·es dans un rayon de 500 mètres par rapport à l’axe du pas de tir réel, de 19 heures à 21 heures.







Dans la même rubrique : < > Les filets de baignade opérationnels aux Roches Noires EAIO | Inscrivez-vous pour la rentrée 2022-2023 !