Grand Boucan : Plus de participants au défilé et plus de sécurité

De la liberté, de la créativité et de l'imagination. Voilà l’esprit du Grand Boucan tel que défini par Anne Savet, la présidente de Compagnie Pôle Sud, l'association à l'initiative de l’événement - en partenariat avec la Ville de Saint-Paul. La manifestation se tiendra ce dimanche, à partir de 14 heures, en plein cœur de Saint-Gilles les Bains, comme à l'accoutumée. "Le thème de cette 22ème édition est 'inventions et découvertes'. L'idée est que chacun puisse venir se déguiser, s’amuser, et partager ces moments de joie et de fête", exprime l'organisatrice lors de la conférence de presse de présentation donnée ce jeudi, aux Roches Noires.



Une quarantaine d'associations participent cette année au traditionnel défilé présidé par le Roi Dodo, les nouvelles recrues témoignant d'un engouement croissant. Une véritable aubaine pour le commerce, comme le confirme Paul Caro, le président de l'association des commerçants et professionnels de Saint-Gilles. "C’est un potentiel énorme de clientèle, ça permet de développer cette destination qui est la première ville balnéaire de La Réunion".



130 agents déployés



Côté sécurité, avec le retour d’expérience des années passées, le dispositif a été renforcé. "Depuis trois ans, nous constatons une augmentation des faits de délinquance", fait savoir Jean-Marc Aure, élu délégué à la sécurité. "130 agents (40 gendarmes, 20 policiers, 10 ASVP et 60 agents de sécurité) seront déployés, c'est dix de plus que l’an dernier".

Et pour permettre aux véhicules de secours de circuler sans encombre, la route du Général de Gaulle sera fermée de 13 heures à minuit, et le chemin Summer toute la journée, dès 8h, avec la promesse d’une mise en fourrière pour les contrevenants. Des navettes gratuites Kar'Ouest seront mises à disposition. La fin des festivités est prévue à 23 heures, pour une réouverture de la voirie dès minuit, suivie d'un nettoyage des rues dans la foulée par les équipes de Tamarun.



Les bouteilles interdites sur la voie publique



Toujours dans cette logique de sécurité, le nombre de débits de boissons autorisés est passé d'une quarantaine l'an dernier à 36 pour cette 22ème édition. "Les bouteilles seront interdites sur la voie publique car elles deviennent des projectiles pouvant être utilisés contre les policiers et gendarmes. Les consommations doivent se faire dans des gobelets" , est-il précisé. Enfin, dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, des véhicules lourds et légers seront installés pour éviter les voitures-béliers.



Chaque année, cette manifestation devenue emblématique accueille entre 15 et 20.000 personnes. "C’est la plus grosse manifestation de la commune de Sant-Paul", souligne le premier adjoint. Et l'engouement ne semble pas prêt de redescendre.

