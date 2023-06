A la Une .

Grand Boucan 2023: Le Roi Dodo est mort, vive la Reine !

Des milliers de personnes ont participé cet après-midi au défilé du Grand Boucan. Une édition qui s'est déroulée non pas dans les rues saint-gilloises mais sur le front de mer de Saint-Paul. Ce qui n'a pas empêché les carnavaliers ainsi que les musiciens de déambuler dans des costumes colorés et surprendre le public afin d'honorer non pas le Roi Dodo comme à l'accoutumée mais une une Reine pour cette 25e édition. Retour en images (Photos : Pierre Marchal / Anakaopress) :