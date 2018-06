Grand Boucan 2018 en images!

Aujourd'hui se déroule la célèbre fête du Grand Boucan, sous le thème "Découverte et Invention".



Entre chars, costumes, cotillons, cette édition 2018 s'annonce haute en couleurs!



Depuis le début du carnaval à 14 heures ce dimanche, les Réunionnais vivent au rythme de la musique et de diverses animations!



Après les derniers préparatifs samedi, chacun est fin prêt pour défiler et s'amuser. Près de 20 000 personnes attendues ce jour.



Le défilé se clôturera vers 20 heures avec le traditionnel "roi dodo" qui sera brûlé sur la plage des Brisants.



Pour rappel, la circulation est fermée jusqu'à minuit rue du Général de Gaulle. Des navettes gratuites partiront des parkings du Teat Plein Air, du Quick et du rond-point de l’Hermitage.