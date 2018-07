Grand Bassin, discrète vallée enchantée.

Son nom, suscite des rêves, l'envolée.

J'entends, j'écoute toujours "Ma Mère",

Comme l'on dit dans les Hautes Terres

De ma merveilleuse île Bourbon,

Conter les histoires de ce vallon.

Avec elle, mes pieds s'écorchent

Sur les saillants du chemin de roches.

A travers elle, je respire, figé, atone,

Les subtils parfums du géranium.

Un fumet gourmand de fin café grillé

Se métisse aux fleurs de frangipaniers.

C'est pourquoi, ô Grand Bassin,

Douceur Créole, à l'unique destin

Niché au coeur de l'âme de Bourbon

Tu es comme un diamant, caché aux désirs des larrons.

Ton écrin de basalte ourlé du velours de ta flore,

Souligne ta beauté que le temps ne déflore.

Au coeur conteur de ma chère Mère,

Je parcours le Grand Bassin à livre ouvert.

Je goûte "Grand matin" " Le riz chauffé",

Souvenir du "cari" canard de la veillée.

Le piquant vif du petit piment,

Eveille en moi des souvenirs brûlants.

Elle raconte, l'oeil pétillant, ma maman,

Sa vie de petite enfant, en ce val charmant.

L'école des chiffres et de l'alphabet.

La voix de "Mademoiselle", sous la dictée

De laquelle, elle apprenait, retenait, rêvait

Du présent, du Passé, du Parfait de l'Imparfait.

Avec "Ma Mère", chère Maman,

Me voici redevenu petit garnement.

Je prends des bains interdits sous la cascade,

Avec ses frères, ses soeurs, ses camarades.

Les corbeilles d'or nous saluent au passage,

Ruisselantes de couleur sur le vert paysage.

C'est pourquoi, ô Grand Bassin,

Douceur Créole, à l'unique destin

Niché au coeur de l'âme de Bourbon

Tu es comme un diamant, caché aux désirs des larrons.

Ton écrin de basalte ourlé du velours de ta flore,

Souligne ta beauté que le temps ne déflore.

Cà y est! Au bout du chemin, C'est le petit pont!

Certes, ce n'est point celui, si chanté, d'Avignon,

Mais l'on y danse aussi, tous en rond,

Pendant que l'insouciante et cristalline rivière,

Ruisselle, bondit, virevolte de pierre en pierre.

Le chant du vent léger, celui du gai ruisseau,

Me bercent, je m'endors comme un louveteau.

Dans mon rêve, résonne la douce mélopée,

Qu'enfant "ma Mère" me chantait :

"Ti chemin, grand chemin

Où les oiseaux vont boire..."

Pour moi, cette musique quasi divine,

Les paroles de cette jolie comptine,

Me ramènent sur les bords de ce chemin

Qui serpente, dur, âpre, le long du ravin.

La rivière scintillante s'échancre tout là-bas,

Ouvrant ses bras à la peine des gens d'en bas.

C'est pourquoi, ô Grand Bassin,

Douceur Créole, à l'unique destin

Niché au coeur de l'âme de Bourbon

Tu es comme un diamant, caché aux désirs des larrons.

Ton écrin de basalte ourlé du velours de ta flore,

Souligne ta beauté que le temps ne déflore.

Vigilant, le Capitaine Dimitile veille sur l'Entre Deux,

Le village d'en haut, sur le plateau, au plus près des cieux.

Capitaine Marron, d'esclaves enfin libres,

Son coeur, son âme, sa fierté, en moi, vibrent.

Le Bois Court, frange la Plaine des Cafres,

Avant le grand plongeon, sans peurs, ni affres,

Au fond de ce merveilleux et secret vallon

Porteur de mystères, mais aussi de chansons.

"Ti Bassin, Grand Bassin

Où les souvenirs sont naissains"

Accrochés aux parois abruptes,

Lieux de prières et de cultes,

Lesquelles répercutent en échos chantants et colorés,

Le noble langage de nos aïeux métissés.

Ce chant des mots qui s'élèvent des jolies cases créoles

Aux joyeux et pimpants toits de tôles,

Où les occupants prennent comme un don divin

La douceur de vivre, de ce Grand Bassin.