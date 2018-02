Grand Bassin de nouveau accessible

Grand Bassin est de nouveau accessible. Si le sentier de Bois-Court, qui dessert le village des Hauts, a été fortement endommagé à la suite d’éboulis de la falaise (qui ont également affecté la canalisation d'eau potable), le sentier de Mollaret a été rouvert.



Une réouverture visant à "maintenir l'accès et l'activité touristique", indique le Département, qui souligne : "un raccourci, traversant un pâturage et permettant de réduire de deux heures le cheminement, est actuellement en cours de sécurisation par l'ONF, grâce au financement du Département".



Selon les premières estimations de l’ONF, six mois de travaux et 250.000 euros seront nécessaires pour effacer les dommages causés par Berguitta.