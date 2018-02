Grand Bassin à nouveau accessible! Le sentier de Mollaret rouvert

A la suite au passage de Berguitta, les sentiers ont été relativement épargnés et ont pu rapidement être rouverts, excepté celui de Bois-Court qui dessert Grand-Bassin.

Ce dernier a été fortement endommagé à la suite d’éboulis de la falaise (à noter que ces éboulis ont également affecté la canalisation d'eau potable).



Selon les premières estimations de l’ONF, six mois de travaux sont nécessaires pour un coût évalué à 250 k€. Les équipes du Département et de l'ONF sont mobilisées et l’ONF a pour mission de réaliser ces travaux au plus vite.



Toutefois, afin de maintenir l'accès et l'activité touristique de Grand-Bassin, le sentier de Mollaret a été rouvert ; un raccourci, traversant un pâturage et permettant de réduire de deux heures le cheminement, est actuellement en cours de sécurisation par l'ONF et ce, grâce au financement du Département.



Réunionnais et touristes, Grand Bassin, un des villages les plus authentiques des Hauts de l’île, est aujourd’hui à nouveau accessible !