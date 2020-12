Gran 20 désanm numérik - 2020

Au musée de 10h à 18h

DÉCOUVERTE AU MUSÉE DE VILLÈLE ET A ST-PAUL

Numérik

HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE

CONCERTS CONNECTÉS (accès gratuit)

Le programme :En partenariat avec la ville de Saint-PaulExposition « Kosa i lé le kan ? » de Prosper Eve avec Alexis Miranville et l’association Kan VillèleArtiste-peintre Jim DAVERYExposition « L’esclavage à Bourbon »Visible jusqu’au 22 mars 2021Visite sonorisée du rez‑de‑chaussée et de la cuisineExposition « Arcréologie préventive »Hommage à Wilhiam Zitte par Philippe GaubertVisible jusqu’au 22 mars 2021Circuit à vélo, 6 étapes patrimonialesDétail du programme et réservationssur www.mairie-saintpaul.re Ciné CambaieDétail du programme sur www.mairie-saintpaul.re Objets Lontan, associations,Espace culturel Sudel FumaExpressions libres en ligne et en filmAurély, Betzy et les AutresLa cuisine lontan, Chez Mme Mourouguin SoubouLe testament de Mme Desbassayns2023, Musée de Villèle, histoire de l’Habitation et de l’EsclavageLa fabrication d’un bob par Jony BilyLa fabrication d’un roulèr traditionnel clouté par Stéphane Grondin.avec des artistes, historiens, professionnels du patrimoine, acteurs de la société civile animé par Sébastien Folin« L’esclavage, nouvelles approches »Chercheurs de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte…« L’esclavage à Bourbon » par Albert Jauze« Kosa i lé le Kan ? » par Prosper Eve avec Alexis Miranville et l’association Kan Villèle« Arcréologie préventive »Résidence « Patrimoine et Création » parPhillipe Gaubert en hommage à Wilhiam Zitte18h00 : la FAMI, danse18h15 : « Ze Gadiak + » par Jozéfinn18h50 : Racontaz avec Ludicat19h15 : Zan Mari Bare sur le facebook de la ville de Saint-Paul20h00 : Davy Sicard en direct du muséede Villèle sur https://ranpar.re/ Masque obligatoire500 personnes maximumRisque d'attente pour la visite des sitesPas de restauration sur place